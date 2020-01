L’uomo d’acciaio film stasera in tv 12 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming (Di domenica 12 gennaio 2020) L’uomo d’acciaio è il film stasera in tv domenica 12 gennaio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV L’uomo d’acciaio film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Man of SteelUSCITO IL: 20 giugno 2013GENERE: Azione, Fantascienza, FantasyANNO: 2013REGIA: Zack Snydercast: Henry Cavill, Michael Shannon, Amy Adams, Kevin Costner, Diane Lane, Julia Ormond, Laurence Fishburne, Russell Crowe, Michael Kelly, Ayelet ZurerDURATA: 143 Minuti L’uomo d’acciaio film stasera in tv: trama La trama riprende la conosciuta storia di Clark Kent (Superman). Un pianeta molto lontano dalla Terra, Krypto, sta per esplodere. Un famoso scienziato di Krypto di nome Jor-El ha studiato un modo per salvare il suo figlio di pochi mesi di nome Kal-El. Lo spedisce infatti in ... Leggi la notizia su cubemagazine

cineblogit : Stasera in tv: 'L'uomo d'acciaio' su Italia 1 - zazoomblog : Man of Steel L’Uomo d’Acciaio: trama cast e curiosità della pellicola su Superman - #Steel #L’Uomo #d’Acciaio:… - Sara15945307 : Questa sera su Italia uno alle 21:20! ????????????? 'Man of steel- L'uomo d'acciaio' #HenryCavill #film #cinema #tv… -