Lucia Azzolina, il caso dei brani copiati nella sua tesi. La Lega all’attacco, Salvini: “Si vergogni e si dimetta” (Di domenica 12 gennaio 2020) “Fare peggio del ministro Fioramonti sembrava impossibile. E invece Azzolina ci stupisce: non solo si schiera contro i precari ma ora scopriamo che copia pure le tesi di laurea. Un ministro così non ha diritto di dare (e fare) lezioni. Roba da matti. Si vergogni e vada a casa”. Matteo Salvini, insieme a diversi esponenti della Lega, chiede le dimissioni del ministro della Scuola Lucia Azzolina. La richiesta arriva dopo l’articolo uscito su Repubblica e firmato dal linguista e critico letterario Massimo Arcangeli che evidenzia come alcuni passaggi della sua tesi per l’abilitazione all’insegnamento siano stati copiati. Arcangeli, che è anche docente all’Università di Cagliari, scrive che “più o meno la metà” di quello che è scritto nelle prime tre pagine – le uniche disponibile online del suo lavoro – “è il risultato di un ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

