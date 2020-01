Luca Argentero e Cristina Marino, i «bigliettini d’amore» e gli altri gossip del weekend (Di domenica 12 gennaio 2020) bigliettini d'amoreLo sfogoIl casoFeeling ritrovatoLe nozzeL'arrestoNuovo capitolo«Siamo due persone fortunate perché siamo cresciuti entrambi in famiglie che ci hanno insegnato davvero cos’è l’amore, una sorta di parola d’ordine». Luca Argentero e Cristina Marino parlano all’unisono: alla prima puntata della nuova stagione di «C’è posta per te» fanno il loro esordio televisivo di coppia. «Sei in grande forma», dice Maria De Filippi all’attore piemontese. «Devo stare al passo con lei che è una ragazza sportiva», risponde Luca. «Pensa che prima faceva solo un po’ di cyclette», lo bacchetta Cristina, che non nasconde però il sentimento che la unisce al compagno: tra qualche mese diventeranno genitori per la prima volta. «Lettere d’amore? Sì, io gliele scrivo», rivela lei nel backstage della trasmissione. «In occasione di eventi importanti, regali, ma anche quando esco di casa. In realtà, ... Leggi la notizia su vanityfair

the100itaa : RT @therealdavb: Maria va bene Johnny Depp, va bene Luca Argentero...ma quando lo inviti Leonardo di Caprio? #CePostaPerTe - Inprimeit : Luca Argentero e Cristina Marino, i «bigliettini d’amore» e gli altri gossip del weekend - ChiaraMirandol4 : RT @therealdavb: Maria va bene Johnny Depp, va bene Luca Argentero...ma quando lo inviti Leonardo di Caprio? #CePostaPerTe -