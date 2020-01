Lo Stato americano del Vermont vuole proibire gli smartphone agli under 21 (Di domenica 12 gennaio 2020) Secondo un recente report, pare che uno Stato americano abbia avanzato una proposta di legge per rendere illegale l'uso di smartphone e cellulare per chiunque non abbia compiuto 21 anni. Se state strabuzzando gli occhi, pensando ad uno scherzo, meglio scendere nei dettagli.Il 7 gennaio 2020, il senatore democratico John Rodgers dello Stato del Vermont, ha avanzato una proposta di legge per limitare l'uso degli smartphone, introducendo un'età minima. In questa proposta viene dichiarato che "le persone sotto i 21 anni non sono sufficientemente sviluppati e maturi per poter usare dispositivi mobile in modo sicuro".Per corroborare questa teoria, sono stati elencati numerosi disastri avvenuti negli ultimi anni, legati all'uso improprio di smartphone, come incidenti stradali, episodi di cyberbullismo e, in generale, per essere una delle prime cause di morte o suicidio fra i giovani. Leggi ... Leggi la notizia su eurogamer

