"Lo sai che Meghan sa doppiare?" Quell'incontro prima del divorzio da corte - (Di domenica 12 gennaio 2020) Carlo Lanna Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stato Harry a spingere Meghan Markle a diventare una doppiatrice, questo fa capire come da tempo la rottura era nell'aria Continuano a susseguirsi voci di corridoio sull’attuale situazione che Meghan Markle e il Principe Harry stanno vivendo. La situazione non è chiara dopo la rottura, ma ora non resta che attendere il vertice organizzato dalla Regina e conoscere il destino dei duchi e della stessa famiglia. La stampa però continua a scavare nella vita di Meghan e di Harry, soprattutto nel loro stesso passato, per cercare di capire cosa avrebbe spinto la coppia a compiere un passo del genere. Sì, perché sono in molti a credere che, un divorzio dalla Corona, non è una scelta facile da prendere e quindi deve pur esserci un indizio. Al setaccio è una delle tante apparizioni pubbliche di Meghan e di Harry, risalente a questa ... Leggi la notizia su ilgiornale

