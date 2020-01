LIVE Virtus Roma-Virtus Bologna, Serie A basket 2020 in DIRETTA: si comincia, PalaEur infuocato! (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Entra subito Milos Teodosic, chiamato a dare la scossa ai propri compagni. 9-0 Jefferson scarica per Alibegovic, che con i piedi per terra insacca dall’arco. Inizio shock per la capolista al PalaEur, timeout inevitabile per Djordjevic. 6-0 1/2 di Dyson dalla lunetta. Bel parziale dei capitolini. Male l’attacco di Bologna in questo inizio di match, già diverse palle perse nel tabellino per gli uomini di Sasha Djordjevic. 5-0 Buford manda a bersaglio la seconda tripla tentata della sua partita. 2-0 Si presenta con una schiacciata Amir Alibegovic. INIZIO MATCH 16.28 QUINTETTO Virtus Bologna – Markovic, Cournooh, Ricci, Weems, Gamble. 16.27 QUINTETTO Virtus Roma – Dysion, Kyzlink, Buford, Alibegovic, Jefferson. 16.24 Prima della presentazione è stato esposto uno striscione in ricordo di Davide Ancilotto, cestista nato il ... Leggi la notizia su oasport

Pianeta_Basket : LIVE LBA - Al Palaeur per Virtus Roma vs Segafredo Bologna - qunnappa : @matteocorradi10 @Gazzetta_it @LeonessaBrescia @PallacReggiana @OptaPaolo tra qualche ora si va a vedere le Virtus… - zazoomnews : LIVE Virtus Roma-Virtus Bologna Serie A basket 2020 in DIRETTA: trasferta nella Capitale per la capolista -… -