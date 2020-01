LIVE Virtus Roma-Virtus Bologna 59-77, Serie A basket 2020 in DIRETTA: scarto importante, V nere in controllo a pochi minuti dalla fine (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-83 1/2 per Alibegovic dalla linea della carità. 61-83 Gli fa eco l’altro play serbo, Markovic. 61-80 Tripla di Teodosic, che oggi ha potuto giocare in pantofole vista la situazione di punteggio. 61-77 2/2 per White in lunetta. 14 punti in 16′ per lo statunitense classe ’82. 4’32” sul cronometro. Gioco fermo per qualche problema tecnico. 59-77 Palla persa di Teodosic, la transizione Romana è concretizzata ancora da Kyzlink. Timeout per Sasha Djordjevic, che non vuole disattenzioni in questo finale. 57-77 Tiro libero a bersaglio per White. Markovic eccede con le proteste, fallo tecnico per il serbo. 56-77 Kyzlink con il layup in campo aperto. 54-77 Extrapass di Markovic per Teodosic, un gioco da ragazzi per lui infilare la tripla. 54-74 1/2 ai liberi per Julian Gamble. Fallo antisportivo chiamato a James White ... Leggi la notizia su oasport

