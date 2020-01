LIVE Virtus Roma-Virtus Bologna 29-50, Serie A basket 2020 in DIRETTA: V nere in pieno controllo del match a fine primo tempo (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20 Poca storia in questo primo tempo al PalaEur: dopo la partenza shock (11-1), la Virtus Bologna ha alzato il LIVEllo difensivo, ha cominciato ad attaccare con efficacia e ha così creato uno squilibrio evidente, facendo emergere la differenza di valori in campo. FINE PRIMO TEMPO: Virtus Roma-Virtus Bologna 29-50 29-50 Teodosic regala un cioccolatino a Baldi Rossi: tripla dall’angolo e +21 Virtus Bologna a fine primo tempo. L’ultimo possesso sarà bolognese. Siamo già nell’ultimo minuto del primo tempo. 29-47 Fantastico gioco a due tra Gaines e Delia: l’argentino chiude con la schiacciata. 29-45 2/2 per Ricci dalla linea della carità. 29-43 Attacco vincente di Kyzlink, che segna con l’appoggio a tabellone. 27-43 Si mette in proprio Gaines che arriva fino al canestro in ripartenza. 27-41 Non entra il libero, ... Leggi la notizia su oasport

