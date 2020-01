LIVE Sport, DIRETTA 12 gennaio: sport invernali, basket, calcio, tennis, Dakar e tanto altro (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, domenica 12 gennaio 2020: oltre al corposo programma degli sport invernali spicca naturalmente l’ATP Cup di tennis con le fasi conclusive del neonato torneo, ma saranno protagonisti anche gli altri tornei ATP e WTA. Sarà una giornata davvero intensa a 360 gradi. Per quanto riguarda gli sport invernali, lo sci alpino fa tappa in Svizzera con lo slalom maschile ed in Austria con le donne per la combinata, mentre lo sci di fondo è in Germania, a Dresda. Il salto con gli sci sarà di scena a Sapporo con le donne ed in Val di Fiemme con gli uomini, infine saranno protagoniste anche le Coppe del Mondo di slittino naturale in Val Passiria, bob e slittino artificiale in quel di La Plagne con la prova femminile e il team relay. Non vanno dimenticate le ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : LIVE Spagna-Serbia, Atp Cup 2020 in DIRETTA: si parte con Bautista-Lajovic, poi Nadal-Djokovic! - zazoomnews : LIVE Sport DIRETTA 11 gennaio: rottura del crociato per Moelgg pari a San Siro tra Inter e Atalanta - #Sport… - usatoscherma : RT @infoitsport: LIVE Sport, DIRETTA 11 gennaio: Garozzo e Mancini secondi nella scherma, infortunio per Moelgg. Lazio vittoriosa contro il… -