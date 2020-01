LIVE Sport, DIRETTA 12 gennaio: Serena Williams vince a Auckland, grande spettacolo tra NBA e NFL nella notte (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.14 TENNIS – Serena Williams vince il torneo WTA di Auckland! La statunitense rompe un lungo digiuno. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 9.00 SALTO CON GLI SCI – Nella gara femminile di Sapporo, successo di Eva Pinkelnig. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 8.50 NBA – Nottata NBA ricca di match e spunti. Vincono tra le altre i Lakers (senza LeBron e Davis) ed i Bucks. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 8.45 NFL – grande spettacolo nei primi due match del Divisional Round dei Play-offs. Passano Tennessee Titans e San Francisco 49ers. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 8.40 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTONA generale di oggi, domenica 12 gennaio 2020. Ogni notizia di questa intensissima giornata Sportiva sarà qui, per cui non perdete assolutamente d’occhio il nostro ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Sport DIRETTA 12 gennaio: sport invernali basket calcio tennis Dakar e tanto altro - #Sport #DIRETTA #gennaio… - zazoomnews : LIVE Sport Invernali 12 gennaio in DIRETTA: si parte subito con Federica Brignone! - #Sport #Invernali #gennaio… - zazoomblog : LIVE Sport Invernali 12 gennaio in DIRETTA: si parte subito con Federica Brignone! - #Sport #Invernali #gennaio… -