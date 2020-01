LIVE Sport, DIRETTA 12 gennaio: Italia scatenata negli sport invernali, Meucci record sui 10 km (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.05 SCI DI FONDO – Maja Daglqvist e Linn Svah hanno vinto la team sprint di Dresda valida per la Coppa del Mondo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 14.00 SLITTINO – Italia fantastica terza nella staffetta di Altenberg dietro a Russia e Germania. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 13.55 BIATHLON – Dorothea Wierer eccellente quarta nella mass start di Oberhof vinta da Kaisa Makarainen, l’azzurra è sempre prima nella classifica di Coppa del Mondo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 13.50 ATLETICA – Daniele Meucci ha realizzato il record Italiano nella 10 km di Valencia. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 14.00 GOLF – L’australiano Wade Ormsby vince il quotato Hong Kong Open, rimasto soltanto nell’Asian Tour, e non più nell’European, dopo il rinvio. 2° Shane Lowry, 30° Andrea Pavan. ... Leggi la notizia su oasport

