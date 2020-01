LIVE Sport, DIRETTA 12 gennaio: grande Italia negli sport invernali. Grave infortunio per Zaniolo, in trionfo le spadiste (Di lunedì 13 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.44 SCHERMA – Fantastico risultato della squadra azzurra di spada femminile. L’Italia ha conquistato la vittoria nella prova di Coppa del Mondo a L’Avana. Il quartetto composto da Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Federica Isola ed Alberta Santuccio riporta l’Italia sul gradino più alto del podio dopo l’ultima volta datata maggio 2017. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 23.10 CALCIO – Arrivano le prime notizie ufficiali sull’infortunio di Nicolò Zaniolo. Rottura del crociato anteriore e stagione finita. Addio Europei con l’Italia per il giovane fantasista della Roma. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 22.45 BASKET – Nel posticipo la Dolomiti Energia Trentino supera Pistoia per 74-71 grazie a 30 punti di Alessandro Gentile. 22.30: CALCIO – La Juventus è campione ... Leggi la notizia su oasport

