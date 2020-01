LIVE Sport, DIRETTA 12 gennaio: Brignone vince la combinata di Altenmarkt, Goncalves muore alla Dakar (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.28 SCI DI FONDO – Le coppie composte da Greta Laurent e Lucia Scardoni e da Ilaria Debertolis e Alice Canclini non accedono alla finale della team sprint femminile di Dresda. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 12.10 SCI ALPINO – Federica Brignone ha vinto la combinata di Altenmarkt, Marta Bassino ottima terza. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 12.05 SLITTINO – L’azzurra Andrea Voetter ha conquistato un incredibile terzo posto in Coppa del Mondo ad Altenberg. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 12.00 DAKAR – Carlos Sainz ha vinto la settima tappa tra le auto e ha allungato in classifica generale battendo Al Attiyah e Peterhansel. Fernando Alonso sesto al traguardo. CLICCA QUI PER LEGGERA LA NOTIZIA COMPLETA 11.25 SCI ALPINO – Daniel Yule comanda la prima manche dello slalom di ... Leggi la notizia su oasport

