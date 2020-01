LIVE Sport, DIRETTA 12 gennaio: Brignone e Bassino comandano ad Altenmarkt, Sinner andrà in Davis? (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.15 SCI ALPINO – Federica Brignone è al comando dopo la prima manche della combinata di Altenmarkt davanti a Bassino e Holdener. Out Shiffrin, Goggia e Vlhova. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 9.50 TENNIS – Salvatore Caruso non riesce ad accedere al tabellone principale del torneo ATP di Adelaide. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 9.32 TENNIS – Jannik Sinner potrebbe fare il suo esordio in Coppa Davis contro la Corea? Corrado Barazzutti non smentisce… CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 9.20 SCI ALPINO – Manfred Moelgg deve affrontare un lungo periodo di stop dopo la rottura del legamento del ginocchio di ieri. Saprà rialzarsi il nostro campione? CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 9.14 TENNIS – Serena Williams vince il torneo WTA di Auckland! La statunitense rompe un ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Sport DIRETTA 12 gennaio: Serena Williams vince a Auckland grande spettacolo tra NBA e NFL nella notte -… - zazoomnews : LIVE Sport DIRETTA 12 gennaio: sport invernali basket calcio tennis Dakar e tanto altro - #Sport #DIRETTA #gennaio… - zazoomnews : LIVE Sport Invernali 12 gennaio in DIRETTA: si parte subito con Federica Brignone! - #Sport #Invernali #gennaio… -