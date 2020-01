LIVE Spagna-Serbia, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Bautista-Lajovic 3-2, controbreak del serbo! (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Lunga la risposta al servizio dello spagnolo. 0-15 Bautista a segno col rovescio lungolinea. 3-2 controbreak Lajovic!! Fuori il tentativo di volée dell spagnolo e il serbo riapre il set. 40-A Bello scambio con Lajovic che riceve l’aiuto del nastro sul suo dritto a incrociare. 40-40 Lunga la risposta del serbo al servizio. 40-A Bautista aggressivo con la prima, va sottorete ma la sua smorzata è fuori. 40-40 Erroraccio di Lajovic che va largo con lo slice dopo che lo spagnolo aveva rischiato moltissimo col dritto a pizzicare la linea di fondo. 30-40 Spinge col rovescio Bautista, poi quando passa al dritto sbaglia nuovamente andando lungo. Palla per il contro break serbo. 30-30 Sbaglia lo spagnolo col tentativo di smorzata da sottorete. Brutto errore di Bautista. 30-15 Stecca col dritto il serbo. 15-15 Bautista va sul dritto di ... Leggi la notizia su oasport

