LIVE Spagna-Serbia 1-1, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Carreno Busta/Lopez-Djokovic/Troicki. Si comincia (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Vola via la risposta di Carreno Busta. 15-30 Grandissima prima ad uscire di Djokovic. 0-30 Grandissimo passante di Carreno Busta che colpisce al centro. 0-15 Subito passante vincente di Feliciano Lopez. SI COMINCIA!!! Al servizio la Serbia. 13.48 I tennisti sono in campo e stanno ultimando le operazioni di riscaldamento. A breve inizierà il match. 13.45 La Spagna si affiderà per il match più importante alla coppia Carreno Busta/Lopez. 13.40 A sorpresa nella conferenza stampa Nadal ha annunciato che non giocherà il doppio decisivo! 13.36 A breve i tennisti torneranno in campo per il match decisivo della prima edizione dell’Atp Cup. 13.27 Rafael Nadal avrà subito la possibilità di rivincita contro Novak Djokovic. 13.18 La Spagna dovrebbe affidarsi alla coppia Nadal/Carreno-Busta. La Serbia, invece, dovrebbe scegliere ... Leggi la notizia su oasport

