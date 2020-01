LIVE Spagna-Serbia 1-1, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Carreno Busta/Lopez-Djokovic/Troicki 3-6. I serbi vincono il primo set (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 LA Serbia VINCE IL PRIMO SET!!!! 40-0 Gran prima esterna di Djokovic, Lopez sparacchia out la risposta. 30-0 ACEEEE DJOKOVIIIIIIC!!! 15-0 Djokovic mostra tutta la sua classe con un passante di dritto strettissimo!!! 5-3 Serbia!!!! Carreno Busta sbaglia incredibilmente una palla comoda da fondo campo. Djokovic si esalta! 40-40 Regalo di Troicki che sparacchia fuori il dritto lungo linea. 30-40 Ottima risposta di Djokovic sulla prima, Troicki è bravissimo a salire a rete e chiudere in voleé alta. 30-30 Che risposta di Troicki!!!!!!! Dritto ad incrociare incredibile sulla prima. 30-15 Stranissimo errore di Djokovic sulla diagonale di rovescio con Carreno Busta. 15-15 Djokovic occupa bene la rete e chiude con una voleé di rovescio. 15-0 Ottimo prima di Carreno Busta, sbaglia la risposta Troicki. 4-3 Serbia! Carreno Busta sbaglia un ... Leggi la notizia su oasport

