LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2020 in DIRETTA: super Svizzera in casa! Quattro elvetici nei primi cinque ma Noel c’è. Vinatzer inforca, azzurri lontani (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLO Slalom CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA COMBINATA DI ALTENMARKT ALLE 9.15 E 11.45 11.08: Il tedesco Strasser è 17mo a 1″33 da Yule. Gli azzurri restano agli ultimi due posti di quelli che sono arrivati in fondo 11.06: Esce di scena lo svedese Jacobsen che sbaglia in alto 11.05: Che Svizzera!!!! Quarto elvetico tra i priumi cinque, è Nef che si inserisce al quarto posto a 35 centesimi da Yule con un finale meraviglioso 11.02: Non una gran prova del bulgaro Popov che chiude 17mo a 1″36 11.00: L’Italia non c’è proprio oggi. Atteggiamento quasi rinunciatario di Razzoli che, dopo una discreta prima parte, chiude a 1″81 da Yule, 18mo e la seconda manche è un miraggio al momento 10.59: Razzoli all’intermedio ha 45 centesimi di ritardo 10.58: Il russo Khoroshilov sta ... Leggi la notizia su oasport

