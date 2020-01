LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2020 in DIRETTA: si entra nella fase decisiva, sempre Strasser al comando (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.52 In pista Feller, ultimi 15 in gara! 13.51 A 15 dalla fine comanda Strasser su Gstrein, Foss-Solevaag e Read. Gross è nono davanti a Maurberger. 13.50 Fabio Gstrein (Aut) scende con buon piglio e tiene il suo vantaggio fino al muro. Finisce secondo per soli 8 centesimi. Pronto a scendere Manuel Feller (Aut). 13.49 Marc Rochat (Svi) aveva 30 centesimi su Strasser e li lascia subito sulla neve. Rimonta nel finale ma crolla nel muro ed è sesto a 66 centesimi. Ora tocca a Fabio Gstrein (Aut). 13.47 Simon Maurberger, 19esimo della prima manche, aveva 13 centesimi su Strasser. Perde tre decimi in vetta, quindi continua a cedere terreno ed è solamente ottavo a 79 centesimi. Al via Marc Rochat (Svi) numero 61 di pettorale. 13.46 Andrè Myhrer (Sve) aveva 10 centesimi su Strasser e li perde nel primo intermedio. quindi è strepitoso in ingresso ... Leggi la notizia su oasport

marinomarciano : Grandi le ragazze italiane dello sci - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Adelboden 2020 in DIRETTA: Yule subito bene Noel secondo Pinturault e Kristoffersen inseguon… - enricospada2 : DIRETTA LIVE - Si disputa la seconda Team Sprint di stagione sulla neve di Dresda e l'Italia cerca il riscatto in p… -