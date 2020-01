LIVE Sci alpino, Combinata Altenmarkt 2020 in DIRETTA: apoteosi Italia! Prima Federica Brignone, terza Marta Bassino! (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 (DOMENICA 12 GENNAIO) 12.03 La svedese Dannewitz si inserisce in ottava posizione. 11.59 Federica Brignone ha vinto la Combinata di Altenmarkt, 12ma vittoria in Coppa del Mondo della carriera. Con questa nuova formula della Combinata, tutto si decide in pochi minuti. Seconda la svizzera Holdener a 0.15, terza Marta Bassino a 0.82! Doppio podio azzurro! Elena Curtoni è quinta a 2″50! 11.56 Troppo lenta Elena Curtoni, è peggiorata in slalom rispetto a qualche anno fa. E’ quinta a 2″50. Anche Marta Bassino è ormai quasi sicura del podio! 11.54 Orlieb ultima a 3″41. Ora Elena Curtoni che punta alla top5! 11.53 Ledecka in slalom è ferma, chiude quinta ad oltre 3 secondi. Ora l’austriaca Ortlieb, 0.93 di ritardo da Brignone. A seguire Elena ... Leggi la notizia su oasport

