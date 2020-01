LIVE Roma-Juventus 0-2, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: infortunio per Zaniolo, dentro Under (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE embedit snippet=”adsense-articolo” 44′ Diawara calcia da fuori area, pallone oltre la traversa. 42′ Molto bassa ora la Juventus ma resta molto ordinata in campo. 40′ Partita scossa dai due infortuni Demiral e Zaniolo, più grave la condizione del centrocampista della nazionale italiana. 38′ Punizione di Kolarov che finisce oltre la traversa. 36′ Esce Zaniolo ed entra Under per la Roma. 34′ Zaniolo problema muscolare, non riesce a restare in campo. 32′ Giallo per De Ligt che protesta per l’ammonizione di Rabiot. 30′ Giallo per Rabiot che stende Zaniolo al limite dell’area di rigore dopo una bella giocata. 28′ Dopo una parte iniziale di partita tremenda per la Roma, i giallorossi comincia ad alzare il baricentro. 26′ Giallo per Mancini per un entrata in ritardo su ... Leggi la notizia su oasport

