LIVE Olimpia Milano-Treviso 61-56, Serie A basket 2020 in DIRETTA: allungo milanese sul finire di terzo quarto (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA L’ULTIMO QUARTO! 61-56 A segno Milano sull’ultimo possesso con Sykes che si fa tuto il campo e ne appoggia due facili. Ultimo minuto di gioco nel terzo quarto. 0/2 per l’ala Usa. Cooke scippa Gudaitis a rimbalzo, subisce il fallo e andrà anche lui in lunetta. 59-56 Gran rimbalzo in attacco di Gudaitis per il +3 meneghino. 57-56 1/2 per lui. Anche Imbrò in lunetta per il bonus raggiunto anche dai milanesi. 57-55 Percorso netto per il serbo. Quinto di Chillo e lunetta per Nedovic. 55-55 2/2 per il lituano. Liberi per Gudaitis. Numero 31 e 32 per Milano 53-55 1/2 per lui. Bonus raggiunto da Treviso e viaggio in lunetta per Moraschini. 52-55 Non sbaglia il 40enne. Terzo fallo di Parks, liberi per Scola. 50-55 TRIPLA DI NIKOLIC!! 50-52 Ancora da 3 Treviso!! Logan manda a vuoto Roll e scocca il dardo dalla lunga distanza. ... Leggi la notizia su oasport

