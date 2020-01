LIVE Olimpia Milano-Treviso 11-19, Serie A basket 2020 in DIRETTA: grande inizio veneto al PalaLido (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si rivede in campo Nedovic in uscita dal timeout. 11-19 No look di Logan per Fotu che si appoggia al vetro e costringe Messina al timeout a 4′ dal termine. 11-17 Alviti con un’altra tripla ospite. 11-14 Riponde Roll in uscita dai blocchi. 8-14 Palleggio,arresto e tripla del +6 di Nikolic. 8-11 Crossover micidiale di Logan su Moraschini e tiro in sospensione a segno dalla linea di fondo. 8-9 Scola a segno DIRETTAmente dalla rimessa da fondo campo. 6-9 Fotu si protegge bene sotto canestro e ne mette altri due. 6-7 2/2 per l’argentino. Liberi per Scola sul fallo di Parks. 4-7 Moraschini appoggia al vetro in penetrazione. 2-7 Parks guida la transizione e segna in arresto dal tiro libero. 2-5 Fotu a segno con un tiro fuori equilibrio. 2-3 Scola sbaglia in post ma è il più lesto di tutti a rimbalzo. 0-3 Percorso netto per ... Leggi la notizia su oasport

Pianeta_Basket : LIVE LBA - Treviso al PalaLido per l'Olimpia: 1° quarto - OA_Sport : LIVE Olimpia Milano-Treviso, Serie A basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - zazoomnews : LIVE Olimpia Milano-Treviso Serie A basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Olimpia #Milano-Trevis… -