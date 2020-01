LIVE Nadal-Djokovic e Bautista-Lajovic, Finale Atp Cup 2020 in DIRETTA: la sfida più attesa tra Spagna e Serbia (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della Finale ATP Cup 2020 – I risultati dell’ATP Cup 2020 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale di ATP Cup 2020 di tennis. Sul cemento australiano assisteremo al confronto tra Serbia e Spagna, le due compagini più attese di tutta la manifestazione, con i due giocatori più forti: Rafael Nadal (n.1 del mondo) e Novak Djokovic (n.2 del ranking). Ad aprire il programma, con orario d’inizio alle ore 8.30 italiane, saranno Dusan Lajovic e Roberto Bautista Agut. La sfida dovrebbe sorridere all’iberico che nel corso di questa rassegna ha messo in mostra un tennis solido e di qualità. Lo spagnolo, infatti, ha sempre messo nelle migliori condizioni la propria compagine di iniziare il proprio percorso, esibendo un’ottima condizione fisica. Tuttavia Lajovic, nel match contro la Russia, ha ... Leggi la notizia su oasport

