LIVE Nadal-Djokovic 2-6 6-7, Finale Atp Cup 2020 in DIRETTA: Serbia-Spagna 1-1, doppio decisivo! (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.50 Sarà il doppio a decidere la prima edizione dell’ATP Cup! Serbia-Spagna 1-1. Il doppio sarà decisivo! Novak Djokovic batte Rafael Nadal 6-2 7-6 (4) 7-4 Djokovic! 6-4 Djokovic! Due match point per il serbo! 5-4 Djokovic! Scambio durissimo, ora due servizi per il serbo! 4-4. Out il rovescio del serbo. 4-3 Djokovic. Ace. 3-3. Dritto vincente del serbo! Si gira. 3-2 Rovescio lungolinea vincente di Nadal! 2-2. Passante vincente del serbo! 2-1 Nadal. doppio fallo Djokovic! 1-1 Dritto in rete dello spagnolo. 1-0 Nadal. Prima vincente. 6-6. Si va al tie break. 40-15 doppio fallo. 40-0 Ace. 30-0 Passante vincente del serbo. 15-0 In rete il tentativo di recupero dello spagnolo. 6-5 Nadal. Si salva l’iberico. Vantaggio Nadal. Altra prima ad uscire vincente. Parità. Stupenda risposta vincente di rovescio del serbo. Vantaggio Nadal. ... Leggi la notizia su oasport

