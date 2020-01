LIVE Italia-Germania 7-2, Europei pallanuoto femminile 2020 in DIRETTA: Setterosa che scappa via (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3′ Bellissima la giocata di Chiara Tabani: l’attacco azzurro si allarga, il difensore tricolore si mette in proprio e trova la rete. 7-2. 3′ Gran botta di Izabella Chiappini dall’esterno: 6-2 Italia, ora il Setterosa si è sbloccato. 2′ Non sbaglia Arianna Garibotti! 5-2. 2′ Queirolo in controfuga conquista il rigore. 2′ Incrocio dei pali per la Germania, si salvano le azzurre. 1′ Ancora Chiappini vincente nello sprint del secondo quarto. Primo quarto Termina qui un primo quarto altalenante per il Setterosa: 4-2 il risultato. 8′ Ultima azione teutonica, palo colpito, si salvano le azzurre. 7′ Claudia Marletta si sblocca e rilancia l’Italia: gran tiro nella prima superiorità numerica della partita. 4-2. 6′ Ancora un grandissimo gol al centro per Eggert! 3-2. 6′ ... Leggi la notizia su oasport

