LIVE Italia-Germania 4-2, Europei pallanuoto femminile 2020 in DIRETTA: la sblocca Garibotti (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7′ Claudia Marletta si sblocca e rilancia l’Italia: gran tiro nella prima superiorità numerica della partita. 4-2. 6′ Ancora un grandissimo gol al centro per Eggert! 3-2. 6′ Azzurre che nella retroguardia hanno iniziato molto bene, tanti invece gli errori in zona offensiva. 5′ Emmolo! Controfuga vincente per l’Italia: il mancino dell’azzurra arriva all’angolino. 3-1. 4′ Ottima palla al centro per Palmieri: il centroboa azzurro non sbaglia! 2-1. 4′ Grandissima rete di Eggert al centro. Pareggio tedesco. 3′ Inizio eccellente per le Italiane soprattutto in zona difensiva. 2′ Azzurre che difendono bene e trovano il palo con Chiappini. 1′ Subito Arianna Garibotti! 1-0 Italia! Si sblocca l’Europeo azzurro. 1′ Si comincia! Izabella Chiappini va a prendersi la ... Leggi la notizia su oasport

