LIVE Dinamo Sassari-Varese 93-87, Serie A basket 2020 in DIRETTA: vittoria per i biancoblù di Pozzecco che rispondono alla Virtus Bologna (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.26 La Dinamo Sassari prevale solo nel finale su una combattiva Varese che esce dal PalaSerradimigni a testa alta, i sardi rispondono alla Virtus Bologna che ha dominato il match di Roma. Top Scorer: Tambone per Varese con 22 punti e Pierre per la Dinamo Sassari sempre con 22. FINISCE QUI, OTTAVA vittoria CONSECUTIVA PER LA Dinamo Sassari! 93-87 Gentile ancora perfetto ai liberi. Dinamo vicina alla vittoria. 91-87 2/2 Pierre, ora extra-possesso per Sassari. Dyshawn Pierre in lunetta, antisportivo fischiato a Varese. 89-87 SIMMONS CHIUDE UNO SPETTACOLARE ALLEY OOP CON VENE! Il parziale di 6-0 che ha portato la Dinamo sul +4 è stato realizatto interamente con tiri dalla lunetta. 89-85 2/2 Gentile. 28″ alla fine. Time-out chiesto dalla panchina di Varese. Due possessi di vantaggio per il Banco di Sardegna. Fallo di Simmons, ora Gentile ... Leggi la notizia su oasport

