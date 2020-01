LIVE Dinamo Sassari-Varese 0-0, Serie A basket 2020 in DIRETTA: uomini di Pozzecco in campo per tenere il passo della Virtus (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Pierre vince la contesa, poi va a segnare su scarico di Spissu. Palla a due al PalaSerradimigni! 18.28 I QUINTETTI TITOLARI, Sassari: Spissu, Bilan, Sorokas, Vitali, Pierre; Varese: Peak, Mayo, Clark, Vene, Simmons. 18.25 Gli arbitri della gara saranno: Alessandro Martolini, Fabrizio Paglialunga e Alessandro Nicolini. 18.20 In Sardegna sono 13 precedenti tra le due squadre, 8 vittorie per Sassari e 5 per Varese. 18.15 Immagini del riscaldamento dal PalaSerradimigni <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f525.png" alt=" Leggi la notizia su oasport

