LIVE Dakar 2020, 12 gennaio in DIRETTA: lutto tra le moto, muore Paulo Gonçalves, dramma nella settima tappa (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.52 Tra le auto dopo 431 chilometri Sainz è primo con 1:45 su Al-Attiyah e 2:27 su Peterhansel, qundi Ten Brinke a 2:34 e Alonso a 6:32. 10.48 Dopo la tragica notizia precedente proviamo a tornare alla cronaca. Nei quad dopo 377 chilometri è primo Casale con 19 secondi su Enrico e 30 su Vitse 10.40 Dall’Arabia Saudita arriva una notizia terribile: il portoghese Paulo Gonçalves è deceduto nel corso della tappa odierna. Portuguese biker Paulo Gonçalves passed away. Décès du pilote portugais Paulo Gonçalves. Fallecimiento del piloto portugués Paulo Gonçalves. + info: https://t.co/mBQxbXgtXe#Dakar2020 pic.twitter.com/amW48i4C2G — Dakar RALLY (@Dakar) January 12, 2020 10.26 Tra le auto dopo 377 chilometri è Sainz in vetta su Al-Attiyah a un minuto, quindi Peterhansel a 2:14. Alonso scivola in sesta posizione a 5:33. 10.24 Per le ... Leggi la notizia su oasport

