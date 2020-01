LIVE Ciclocross femminile, Campionati Italiani 2020 in DIRETTA: Eva Lechner è la nuova campionessa italiana! Seconda Arzuffi (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEI Campionati Italiani ELITE UOMINI DI Ciclocross DALLE 14.00 12:54: OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi questa gara strabiliante e vi invita a restare collegati anche per la prova maschile che partirà alle 14:00. Buon proseguimento! 12:50 Conclusa quindi questa prova femminile con Eva Lechner che ha dominato il duello tra le Elite contro Alice Maria Arzuffi, con una gara gestita con pazienza e abilità sin dalla partenza. Tra le U23 ha trionfato la toscana Francesca Baroni al termine di una grande sfida con Sara Cassarola. Lucia Bramati, in lacrime, è invece la nuova maglia tricolore tra le Juniores. 12:47 Lucia Bramati trionfa commossa tra le Juniores! Gara cannibalizzata dalla bergamasca nei primi giri. Seconda Carlotta Borello e terza Nicole Pesse. 12:45 Braccia al cielo, lacrime e gioia per una ... Leggi la notizia su oasport

CurbielluMuur : RT @OA_Sport: LIVE Ciclocross femminile, Campionati Italiani 2020 in DIRETTA: sfida a due tra Arzuffi e Lechner per il titolo - OA_Sport : LIVE Ciclocross femminile, Campionati Italiani 2020 in DIRETTA: sfida a due tra Arzuffi e Lechner per il titolo -