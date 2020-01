LIVE Ciclocross, Campionati Italiani 2020 in DIRETTA: Jakob Dorigoni Campione d’Italia Elite! (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:58 Dorigoni non rischia nulla portandosi la bici in spalla per lunghi tratti. La maglia tricolore è vicina. 14:57 Rosicchia ancora qualcosa Bertolini portandosi a 12″ dal primo. 14:56 Per il terzo posto è lotta tra Samparisi e Cominelli che tenta di imporre la maggiore esperienza. 14:55 Jakob Dorigoni risponde spingendo al massimo sui pedali. Ora non può distrarsi. 14:54 Bertolini mette in campo l’esperienza e prova l’attacco recuperando 7″. Ora i primi due si vedono. 14:52 Per il terzo posto la sfida è tra Samparisi e Cominelli. 14:51 Dorigoni chiude il sesto in giro in 8’21” mentre Bertolini in 8’22”. Entrambi hanno aumentato il ritmo. 14:49 Le posizioni in testa restano invariate. Al momento è ipotizzabile solo una eventuale lotta per il terzo posto. 14:47 Errore di Bertolini in ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Ciclocross Campionati Italiani 2020 in DIRETTA: Bertolini tenta la rimonta su un ottimo Dorigoni -… - OA_Sport : LIVE Ciclocross, Campionati Italiani 2020 in DIRETTA: Dorigoni sfida Bertolini per il tricolore - CurbielluMuur : RT @OA_Sport: LIVE Ciclocross femminile, Campionati Italiani 2020 in DIRETTA: sfida a due tra Arzuffi e Lechner per il titolo -