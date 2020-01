LIVE Ciclocross, Campionati Italiani 2020 in DIRETTA: Bertolini tenta la rimonta su un ottimo Dorigoni (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:18 Si chiude il secondo giro con Dorigoni che incrementa di altri 4 secondi il suo vantaggio chiudendo in 8 minuti e 23 secondi. 14:16 Dorigoni decide di proseguire con la propria bici, quindi allarme rientrato. 14:14 Scivolata per Jakob Dorigoni che recupera prontamente. Ora resta da capire se la bici è stata danneggiata. 14:11 Il bolzanino Dorigoni nonostante un inizio di stagione difficile per una frattura al braccio sembra avere tutte le carte in regola per puntare al Tricolore. 14:08 Dopo il primo giro Dorigoni davanti a Bertolini e Samparisi. Quarto il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia di Ciclocross Cominelli. 14:06 Il circuito si sta asciugando e quindi gli atleti riescono a sfruttare al meglio le loro bici. 14:05 Jakob Dorigoni sfrutta il suo stato di forma e stacca Samparisi e Bertolini già al primo giro. 14:03 ... Leggi la notizia su oasport

