LIVE Biathlon, Mass start Oberhof 2020 in DIRETTA. Martin Fourcade trionfa e torna a vestire il pettorale giallo. Altra delusione per gli azzurri (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.17 Da Oberhof è veramente tutto, Fourcade in contumacia di Johannes Boe si è ripreso il trono nel momento di maggiore difficoltà del fratello maggiore del campione in carica. Tappa da incubo per l’Italia maschile. L’appuntamento è per mercoledì con il via della Sprint di Ruhpolding. Buon proseguimento. 15.15 Disastro anche per Tarjei Boe che ne ha mancati quattro nell’ultima serie nel caos e chiude venticinquesimo, perdendo tantissimi punti in classifica! 15.14 23esima posizione finale per Windisch, staccato di 2’16. Hofer in grande affanno ventiseiesimo con otto errori. 15.12 Volata infinita tra il tedesco e il francese che si chiude a favore di Peiffer, miracoloso nell’ultimo giro. Quarto Dale e sesto Horn entrambi al miglior piazzamento in carriera. 15.11 Peiffer ha chiuso il buco… Ultimi metri ... Leggi la notizia su oasport

