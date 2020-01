Liliana Segre rifiuta l’invito al convegno della Lega: “Antisemitismo non disgiunto dal razzismo” (Di domenica 12 gennaio 2020) Liliana Segre non parteciperà al convegno “Le nuove forme dell’antisemitismo” organizzato dalla Lega di Matteo Salvini il prossimo 16 gennaio a Roma. Dopo aver ringraziato per l’invito, firmato personalmente dal leader della Carroccio, la senatrice ha annunciato che non potrà essere presente visti i numerosi impegni che, durante il mese della Giornata della Memoria, la terranno occupata a Milano. Nella sua risposta a Salvini, Segre ha detto di aver apprezzato “l’iniziativa sull’antisemitismo, un problema che si riaffaccia virulento nelle cronache del nostro tempo in tanti Paesi d’Europa e del mondo”, ma allo stesso tempo ha sottolineato l’importanza di non separare il tema da quello del razzismo. Liliana Segre e il rifiuto all’invito di Matteo Salvini Nella lettera di risposta della senatrice a vita Segre a Matteo ... Leggi la notizia su urbanpost

