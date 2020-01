Licia Nunez, ancora innamorata di Imma Battaglia? Fidanzata dispiaciuta (Di domenica 12 gennaio 2020) Licia Nunez, sfogo in lacrime con i coinquilini del Grande Fratello Vip 4: interviene l’attuale Fidanzata A due giorni di distanza dalla puntata inaugurale, il Grande Fratello Vip 4 è andato nuovamente in onda su Canale 5 questo venerdì. Una diretta piena di sconvolgimenti emotivi per Licia Nunez. La concorrente ha avuto uno scontro decisamente agitato con l’ex Imma Battaglia. Fortemente provata dall’accaduto, l’attrice de Le Tre Rose di Eva si è permessa di piangere, sostenuta da tutti i coinquilini che l’hanno difesa a spada tratta. Se da una parte la compagna di Eva Grimaldi ha accusato Licia Nunez di mentire e di aver riportato la verità solo in parte, dall’altra l’interprete è rimasta ferma sui rispettivi passi, replicando per le rime alla sua vecchia fiamma, con la quale ha trascorso sette anni d’amore. Durante le confidenze tra le mura della Casa, la Nunez non ha risparmiato ... Leggi la notizia su kontrokultura

