Libia, telefonata tra Di Maio e il ministro degli Esteri turco: verso un tavolo a tre con la Russia (Di domenica 12 gennaio 2020) Nuovo scambio di vedute, questa volta per via telefonica, tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il suo omologo turco Melvut Cavusoglu. Dopo l’incontro a Istanbul in cui si è discussa l’eventualità di aprire un tavolo tecnico con la Turchia e con la Russia per trovare una soluzione alla crisi libica, anche il colloquio di stamane è stato incentrato sulla Libia. Durante la telefonata di oggi, 12 gennaio, sia Di Maio sia Cavusoglu hanno ribadito la volontà di aprire un tavolo a tre, a cui siederanno Italia, Russia e Turchia. I due ministri hanno sottolineato nuovamente l’impegno di Italia e Turchia volto a rafforzare gli sforzi in corso per il successo della conferenza di Berlino per ottenere un cessate il fuoco duraturo. Leggi anche: Crisi in Libia, Di Maio corregge il tiro: «No a una missione militare, ma di pace come in Libano»Libia, Haftar ha già infranto la ... Leggi la notizia su open.online

