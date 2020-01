Libia, Di Maio chiama ministro Esteri turco: sì a trilaterale Roma-Mosca-Istanbul per risolvere la crisi (Di domenica 12 gennaio 2020) La volontà di un trilaterale Italia-Russia-Turchia sulla crisi in Libia è stata al centro della telefonata tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il suo omologo turco Melvut Cavusoglu. Nel paese nordafricano è in vigore dalla mezzanotte il cessate il fuoco, dopo l’ok di Khalifa Haftar – che ha il controllo della parte orientale – arrivato dopo un primo no e a tre giorni da quello di Sarraj. È stato lui infatti – che è a capo del governo di Tripoli, l’unico riconosciuto dalla comunità internazionale – ad accogliere per primo la proposta dello stop alle ostilità di Turchia e Russia. Istanbul è suo alleato, mentre Mosca sostiene il rivale Haftar. Di Maio e Cavusolglu hanno anche rinnovato il loro impegno volto a rafforzare gli sforzi in corso per il successo della Conferenza di Berlino – che vuole riunire intorno al tavolo almeno 12 paesi per ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

