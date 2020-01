Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni, la verità sull’addio: “La storia con l’amante…” (Di domenica 12 gennaio 2020) Leonardo Pieraccioni per anni è stato considerato un vero e proprio scapolo d’oro, un single incallito fin quando non ha incontrato lei, la meravigliosa Laura Torrisi. I due si sono innamorati sul set di “Una moglie bellissima”, film diretto proprio dal regista che l’ha scelta e voluta come protagonista della pellicola. Un amore nato all’improvviso, che li ha letteralmente travolti, facendo capitolare il toscano ai piedi della modella in maniera quasi immediata. Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni: l’addio La relazione tra i due è iniziata nel 2009, ma dopo sette anni esatti sono entrati in crisi. La coppia ha vissuto un momento di allontanamento, che ha portato con se gossip e chiacchiericci, fino ad arrivare alla rottura definitiva ed insanabile. Laura Torrisi è stata al centro di molte polemiche: le è stato affibbiato, ai tempi, un flirt con un ... Leggi la notizia su kontrokultura

