Laura Cremaschi Instagram, micro bikini e lato B in primo piano: «Epica!» (Di domenica 12 gennaio 2020) La bellissima Laura Cremaschi ogni sera procura forti “emozioni” al pubblico di Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. La showgirl ricopre il ruolo di Regina del web. Un titolo che le calza proprio a pennello. Su Instagram Laura Cremaschi ha oltre 800 mila follower, che ogni giorno seguono le sue avventure. I suoi scatti provocanti causano numerosi capogiri. Resistere alla sua statuaria bellezza è praticamente impossibile. Poche ore fa il suo ultimo post ha fatto strage di cuori. Le sue curve da sballo nel deserto sono qualcosa di indescrivibile. Laura ha ricevuto una marea di complimenti. Leggi anche –> Laura Cremaschi Instagram, irresistibile in bikini di spalle: «È più tondo del sole!» Laura Cremaschi Instagram: un lato B da incorniciare La bellissima Laura Cremaschi ha pensato bene di postare diverse foto ricordo del suo viaggio ... Leggi la notizia su urbanpost

fabio95126130 : RT @telegnocca: palestra per la dea Laura Cremaschi ?????????????? - Dario56893326 : RT @telegnocca: palestra per la dea Laura Cremaschi ?????????????? - Sandro61599674 : RT @telegnocca: palestra per la dea Laura Cremaschi ?????????????? -