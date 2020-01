La versione (ironica) di Bizzarri, tra bolle social e onde d'indignazione (Di domenica 12 gennaio 2020) Roma. Non si è buttato in politica, Luca Bizzarri – comico, attore, ex Iena, già co-conduttore di Sanremo, co-conduttore di “Quelli che il calcio” e componente da tempo immemorabile del duo “Luca&Paolo”(Kessisoglu) – anche se la politica la commenta tutti i giorni da Twitter e da Facebook (ironicame Leggi la notizia su ilfoglio

stopridingmyD : L'attore che fa Dracula mi sta piacendo molto, e non é un complimento da poco visto che l'ultimo vero Dracula é sta… -