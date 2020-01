La Tata, il revival al momento è bloccato ma intanto sbarca a Broadway (Di domenica 12 gennaio 2020) Non ci sarà alcun revival de La Tata, almeno non per il momento.Fran Drescher, storica Francesca Cacace, almeno per la versione italiana di The Nanny che abbiamo conosciuto negli anni '90, stravolta dall'adattamento in salsa ciociara, più volte aveva anticipato un possibile ritorno della serie. L'epoca in cui stiamo vivendo fatta di certezze del passato, di revival e reboot poteva essere terreno ideale anche per far tornare la simpatica e improvvisata Tata di un impresario di Broadway.La Tata, il revival al momento è bloccato ma intanto sbarca a Broadway pubblicato su TVBlog.it 12 gennaio 2020 09:29. Leggi la notizia su blogo

