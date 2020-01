La Stampa: al Napoli sarebbe andato stretto persino il pari (Di domenica 12 gennaio 2020) La Stampa analizza la partita tra Lazio e Napoli di ieri all’Olimpico. Una vittoria fortunata della Lazio, scrive. “Lassù ci deve essere qualcuno che ama così tanto questa Lazio da dieci (vittorie consecutive in campionato) e lode (terzo posto blindato) quaggiù da farle sempre arraffare, persino quando non lo meriterebbe, il bottino pieno”. Il risultato è stato condizionato dalla papera di Ospina, ma il Napoli avrebbe meritato di vincere. “Forse saranno state le anime delle molteplici icone biancocelesti, celebrate nella suggestiva scenografia dell’Olimpico per i 120 anni di storia laziale, a irretire lo sciagurato Ospina, telecomandare nel sacco, con l’ausilio della disperata deviazione di Di Lorenzo, il pallone da tre punti sgraffignato dal solito Immobile. E condannare un Napoli a cui sarebbe andato stretto persino il pari”. Il povero Napoli, ... Leggi la notizia su ilnapolista

