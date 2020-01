La Serbia vince la prima edizione della ATP Cup (Di domenica 12 gennaio 2020) ATP Cup, la Serbia batte la Spagna e si aggiudica la prima edizione del torneo. Djokovic batte Nadal e giganteggia nel doppio che vale il trofeo. Tennis, la Serbia si aggiudica la prima edizione della ATP Cup. A contendersi il trofeo i serbi, trascinati da un grande Djokovic, e la Spagna, guidata da Nadal. I due campioni si sono affrontati nella seconda gara della giornata, vinta dal serbo che ha risolto la pratica con una vittoria netta nel primo set e con una vittoria sofferta nel secondo. Fonte foto: https://twitter.com/ATPCup La Serbia vince la prima edizione della ATP Cup Trascinata da un Djokovic in grande spolvero, la Serbia vince la prima edizione della ATP CUP, in scena a Sydney. C’era grande curiosità per la prima della nuova competizione. Molti temevano che potesse trattarsi di una semplice passerella, invece i spagnoli e serbi hanno giocato con ritmo e ... Leggi la notizia su newsmondo

