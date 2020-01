La Scuola Secondo il Nuovo Ministro Azzolina, Novità e Proposte (Di domenica 12 gennaio 2020) Fioramonti oramai è una pagina del passato per quanto riguarda i Ministri dell’Istruzione. Il suo posto infatti è stato preso da Lucia Azzolina, che sin da subito mette in chiaro quali siano i suoi obiettivi da Ministro. A suo dire la Scuola non necessiterebbe di particolari rivoluzioni, ma semplicemente di miglioramenti. Lo fa sapere anche su Facebook, dove scrive: «La Scuola italiana funziona. Va migliorata, ma non stravolta». Il neo-Ministro dunque decide di ampliare questo discorso, espletando il suo punto di vista: «La Scuola ha bisogno di cura, di semplificazione, di rapidità nelle decisioni, di visione. E di concretezza: farò in modo che il Ministero torni ad essere un punto di riferimento operativo per le scuole». Mette poi i puntini sulle “i” riguardo un’altra questione importante, ovvero quale sarà il fine dei futuri miglioramenti. Azzolina infatti intende concentrare i suoi ... Leggi la notizia su youreduaction

