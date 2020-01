La Scozia manifesta per l’indipendenza (Di domenica 12 gennaio 2020) Nella giornata di sabato 11 gennaio, le strade di Glasgow hanno ospitato una manifestazione di oltre 80mila persone unite nella richiesta di ottenere un secondo referendum per l’indipendenza del paese dal Regno Unito. Il movimento, denominato “All Under One Banner” (Auob), si è dichiarato trasversale ai partiti politici, nonostante sia sostenuto a gran voce dal primo ministro della Scozia e leader del Snp (Scottish National Party), la signora Nicola Sturgeon. Alla manifestazione hanno preso parte persone di ogni estrazione sociale, ma la partecipazione è stata particolarmente sostenuta dai piccoli-medi imprenditori del Paese, che vorrebbero l’uscita dal Regno anche per la maggiore vicinanza all’Unione europea. Oltre al primo ministro della Scozia, la vicinanza al movimento è stata ribadita anche dal parlamentare laburista Ben Bradshaw. La Scozia deve ... Leggi la notizia su it.insideover

