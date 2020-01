La Savignanese non ci sta: “Dette tante sciocchezze, andremo in tribunale” (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa Savignanese non ci sta. Il racconto sponda Sporting Pietrelcina nella persona del presidente Mario Maioli ha lasciato basita tutta la dirigenza irpina, che certamente si muoverà di conseguenza dopo le frasi lesive della loro immagine. Il racconto di mister Fabio Della Marra è diametralmente opposto: “Sono sconcertato per quello che ho letto. La nostra immagine, cinquanta anni di storia messi sotto i piedi da personaggi, come quelli di Pietrelcina e Castelpoto che non dovrebbero fare calcio. Dopo la giusta doppia espulsione di un giocatore per parte, sul terreno di gioco l’unica persona che è entrata è un familiare di un tesserato del Pietrelcina, in quanto pubblico ufficiale ha sentito il dovere di andare a redimere il battibecco dei due giocatori espulsi che continuavano a litigare. Il resto lo ha fatto il direttore sportivo del ... Leggi la notizia su anteprima24

