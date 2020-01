La regina convoca la famiglia. Meghan sarà in collegamento telefonico - (Di domenica 12 gennaio 2020) Carlo Lanna La crisi nella famiglia reale dovrebbe finire molto presto dato che per lunedì è atteso un vertice indetto dalla regina Elisabetta Ed è proprio vero. La situazione si sta muovendo in tutta fretta. Da quello che se legge in rete e dalle prime indiscrezioni della stampa inglese pare che la scissione causata da Meghan Markle potrebbe risolversi molto presto. Proprio lunedì, 13 gennaio, la regina Elisabetta ha indetto un vertice, una riunione familiare per ovviare alla situazione. E non si tratterebbero di speculazioni, almeno non questa volta. Sì, perché conscia del fatto che la situazione è grave, Elisabetta vuole mettere un punto a tutta la questione e anche la più presto per evitare ulteriori danni. Al vertice che si terrà al Palazzo di Sandringham, la tenuta in cui tutta la famiglia reale ha trascorso le feste di Natale, saranno presenti: il Principe Carlo, ... Leggi la notizia su ilgiornale

