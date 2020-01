La proposta di matrimonio è fiabesca: ecco l’uomo che ha modificato un film Disney per chiedere la mano della sua bella (Di domenica 12 gennaio 2020) Lee Loechler ha scelto un modo tenerissimo e fiabesco per chiedere la mano della sua fidanzata: ha modificato ad hoc il cartone animato Disney della “Bella Addormentata” Immaginate di andare al cinema pensando di assistere alla normale proiezione di un cartone animato della Disney e di ritrovarvi, inaspettatamente, a quella che è già stata definita … L'articolo La proposta di matrimonio è fiabesca: ecco l’uomo che ha modificato un film Disney per chiedere la mano della sua bella NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

xkissmechris : RT @poiintbreak_: I mean,,, già vedendolo mentre si inginocchiava mi sarei messa a piangere pensando che mi stesse per fare una proposta di… - ValeAndBell : Modifica il film Disney preferito della sua ragazza per la proposta di matrimonio dell'anno - Nerdmovieproductions - xxiloveyouhazx1 : RT @Ex_UnicornRita_: Se qualche anno fa, quando Noel lasciò la serie, mi avessero detto di sperarci ancora perché un giorno si sarebbero sp… -