“La mia malattia mi ha reso sordo e non vedente: ma per la ricerca ho nuotato 7 chilometri in mare aperto” (Di domenica 12 gennaio 2020) Quando chiedi ad Alessandro se ha in programma un’altra impresa lui sorride e ti risponde così: “Nell’immediato ancora nessuna, ma arriverà presto. Sarà anche un modo per far conoscere la Sindrome di Usher, malattia da cui sono affetto, e raccogliere fondi per la ricerca”. L’ultima impresa di Alessandro Mennella, savonese 36enne sordo e non vedente, è stata una traversata benefica a nuoto organizzata da RarePartners: sette chilometri in mare aperto fatti lo scorso 15 settembre, legato coscia a coscia con la nuotatrice Marcella Zaccariello. “Il mio motto – dice – è vivere la vita al massimo”. RarePartners è un’organizzazione no profit, nata nel 2010, che si occupa di malattie rare come talassemia, fibrosi cistica e sindrome di Usher. L’obiettivo è trasformare i risultati della ricerca di base in prodotti e terapie utili ai pazienti. Cercando di far avanzare quei ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

